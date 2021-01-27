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Британия поддержала решение США и России по ДСНВ 

Газета.Ru 15 минут назад
Британия поддержала решение США и России по ДСНВ
Фото: РИА Новости
Британия прокомментировала решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.
Так, министерство иностранных дел страны отметило, что Британия приветствует такое намерение стран. В ведомстве добавили, что документ представляет "важный вклад в стратегическую стабильность", а также "укрепление доверия". "Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки", — подчеркнули в МИД Британии.
Ранее президент России Владимир Путин внес соглашение о продлении ДСНВ на ратификацию в Госдуму. Соглашение предусматривает продление Договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет. Позднее Австрия также положительно встретила такое решение.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.
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Комментарии 6
В мире , Армия , Оружие , Владимир Путин , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , Австрия , США , Великобритания
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