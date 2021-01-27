Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса 

«До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения, но этих 6,5 млн вакцин нет. То, что мы получили, — это благодаря большой дружбе с Китаем (…), мы единственная страна в мире, которая получила 1 млн китайских вакцин, но не участвовала в третьей фазе испытаний. Настоящая война идет в мире [за вакцины], напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и маленькие на Западных Балканах — тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для них это и не особо важно», — приводит слова Вучича ТАСС.