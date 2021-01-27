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Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 14 минут назад
Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса
Фото: ТАСС
В мире идет настоящая война за вакцины против коронавируса, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала РТС.

«До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения, но этих 6,5 млн вакцин нет. То, что мы получили, — это благодаря большой дружбе с Китаем (…), мы единственная страна в мире, которая получила 1 млн китайских вакцин, но не участвовала в третьей фазе испытаний. Настоящая война идет в мире [за вакцины], напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и маленькие на Западных Балканах — тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для них это и не особо важно», — приводит слова Вучича ТАСС.

Президент Сербии выступил с утверждением, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и ЕС, начинаются процессы против производителей вакцин. «Мы будем бороться и надеемся на успех. Мы ожидаем небольшие объемы российской вакцины, хотя и значительнее предыдущих, в ближайшие шесть дней мы получим 50 тыс. доз — я говорю о том, что мы реально получим, а не о том, что подписано. Мы боремся, и большое спасибо Китаю, у нас сегодня была встреча с послом КНР Чен Бо, я буквально просил, и, зная председателя Си [Цзиньпина], мы верим, что до мая — июня получим значительные объемы новых вакцин из Китая, а может быть, будет какой-то сюрприз и в феврале», — сказал Вучич.
По словам политика, Сербия получила всего 21700 доз вакцины американской компании Pfizer, из которых 10 тыс. доз прибыли накануне. «Нам сейчас важна буквально каждая доза», — подчеркнул Вучич, добавив, что удалось вакцинировать больше 319 тыс. граждан Сербии.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.
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В мире , Александар Вучич , Ивица Дачич , ЕС , Pfizer , Российский фонд прямых инвестиций , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Китай , Сербия
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