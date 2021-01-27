Сенат США отложил рассмотрение импичмента Трампу 

При этом требование сенатора Рэнда Пола признать процесс по импичменту незаконным отклонили. За это проголосовали 55 человек, еще 45 сенаторов высказались против, сообщает РИА Новости

Ранее сенаторы США принесли присягу на процессе по импичменту Трампу. Бывший американский лидер уже начал переговоры с юристами для того, чтобы выработать стратегию защиты на предстоящих слушаниях.

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.