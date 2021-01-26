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Сенат США отложил рассмотрение импичмента Трампу 

Газета.Ru и ещё 1 53 минуты назад
Сенат США отложил рассмотрение импичмента Трампу
Фото: J. Scott Applewhite/AP
Сенат США отложил рассмотрение импичмента экс-президенту Дональду Трампу до 9 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что решение было принято единогласно.
Ранее телеканал CNN узнал, что бывший глава государства Дональд Трамп ведет переговоры с юристами относительно стратегии защиты на процедуре по его импичменту.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.
13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Сенат США , CNN , США
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