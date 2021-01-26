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Байден отшутился на вопрос о содержании его беседы с Путиным 

Lenta.ru 53 минуты назад
Байден отшутился на вопрос о содержании его беседы с Путиным
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден отшутился в ответ на вопрос журналиста о содержании его беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

«О вас. Он шлет наилучшие пожелания», — заявил Байден.

Путин поговорил по телефону с Байденом
Ранее Байден и Путин поговорили по телефону о «проблемных вопросах» в двусторонних отношениях. Лидеры двух стран в ходе беседы затронули вопрос о поддержке США суверенитета Украины, проблему взлома SolarWinds и сообщения о россиянах, якобы предлагающих вознаграждение за жизни американских солдат в Афганистане. Они также выразили удовлетворение обменом нотами о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , Афганистан , США
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