Байден обсудил Россию с генсеком НАТО

«Президент Джо Байден поговорил сегодня с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент… сообщил о своём намерении консультироваться и работать с союзниками по всему спектру общих обеспокоенностей в области безопасности, включая Афганистан, Ирак и Россию», — говорится в сообщении.