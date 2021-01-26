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В Белом доме прокомментировали разговор Байдена с Путиным 

RT на русском 52 минуты назад
Псаки: разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе США
Фото: Reuters
Американский и российский лидеры Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление договора СНВ. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-III на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», — цитирует РИА Новости Псаки.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Байден провели телефонный разговор, обсудив в том числе двусторонние отношения.
В ходе беседы президенты, как отмечается, выразили удовлетворение в связи с тем, что Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.
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В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США , РИА Новости , США
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