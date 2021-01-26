Псаки: разговор Путина и Байдена состоялся по инициативе США

«Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-III на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», — цитирует РИА Новости Псаки.