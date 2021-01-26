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Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря 

РИА Новости 27 минут назад
Сенат США утвердил Блинкена госсекретарем
Фото: Reuters
Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря, свидетельствуют результаты голосования.
Блинкен — давний соратник президента Джо Байдена, он был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности и первым заместителем госсекретаря.
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На слушаниях по утверждению своей кандидатуры Блинкен высказался за серьезное отношение США к вызовам со стороны России, но подчеркнул, что администрация Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией — ДСНВ-3. Также он заявил о необходимости пересмотреть внешнюю политику, проводившуюся администрацией Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.
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