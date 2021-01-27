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На Украине возбудили уголовные дела против Байдена и Порошенко 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко
Фото: Reuters
На Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего лидера США Джо Байдена. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет о якобы вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-главы государства и действующего американского президента.
Новые дела были зарегистрированы 22 января текущего года, они были возбуждены в связи с иском внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.
26 января стало известно, что на Украине закрыли дело против Порошенко о злоупотреблении властью.
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В мире , Громкие уголовные дела , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Верховная Рада , США
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