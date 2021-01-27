На Украине возбудили дела против Байдена и Порошенко

Все новости на карте

Отмечается, что речь идет о якобы вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-главы государства и действующего американского президента.

Андрея Деркача. Новые дела были зарегистрированы 22 января текущего года, они были возбуждены в связи с иском внефракционного депутата Верховной рады

26 января стало известно, что на Украине закрыли дело против Порошенко о злоупотреблении властью.