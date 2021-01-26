Пока вы не уснули: 

Гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах России. По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали.
https://news.rambler.ru/incidents/45679677-fsb-presekla-popytku-vyvezti-v-shtaty-rossiyskie-voennye-radiostantsii/
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько
Политик умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Приходько в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России, руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента.
https://news.rambler.ru/politics/45679836-umer-byvshiy-vitse-premer-rossii-sergey-prihodko/
Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей»
В мире могут появиться новые стаи «черных лебедей», заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что на протяжении 12 последних месяцев над миром летает стая или даже туча «черных лебедей», подразумевая, вероятно, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
https://finance.rambler.ru/economics/45680417-glava-rfpi-predrek-miru-inflyatsiyu-i-ugrozu-terrorizma/
Рада решила впустить на Украину иностранные войска
Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.
https://news.rambler.ru/army/45680813-rada-razreshila-zelenskomu-vpustit-na-ukrainu-inostrannye-voyska/
Saxo Bank определил главные вызовы для доллара в 2021 году
Потеря доверия к Казначейству США, а также попытка Китаем заменить американскую валюту в торговых платежах на цифровой юань бросают вызов доллару, говорится в прогнозе Saxo Bank.
https://finance.rambler.ru/economics/45680466-saxo-bank-opredelil-glavnye-vyzovy-dlya-dollara-v-2021-godu/
Подполковника полиции арестовали за свадьбу во время пандемии
В Новосибирской области подполковник полиции Роман Веснин арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он разрешил местному ресторану провести свадьбу в период запрета подобных мероприятий и работы заведений общепита из-за пандемии коронавируса.
https://news.rambler.ru/incidents/45680388-podpolkovnika-politsii-arestovali-za-svadbu-vo-vremya-pandemii/
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов
Американская компания Apple названа самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500 спустя пять лет после того, как в последний раз занимала в нем верхнюю строчку. Apple обогнала Amazon и Google.
https://finance.rambler.ru/business/45680304-apple-vernulas-na-pervoe-mesto-v-reytinge-samyh-dorogih-brendov/
Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян
Минстрой подготовил соответствующий законопроект. В настоящее время в процессуальном законодательстве отсутствуют специальные правила рассмотрения дел по требованию о предоставлении доступа в жилое помещение, в связи с чем подобные дела рассматриваются в рамках искового производства.
https://news.rambler.ru/community/45678494-izvestiya-v-minstroe-planiruyut-uprostit-zhilischnym-inspektoram-dostup-v-kvartiry/
В Москве погибла солистка группы «Восток» Натэлла Ас Певица Натэлла Ас предположительно сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце жилого дома.
https://news.rambler.ru/incidents/45681294-v-moskve-zagadochno-pogibla-solistka-gruppy-vostok/