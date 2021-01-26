Пока вы не уснули: 

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ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

Гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах России . По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали.

https://news.rambler.ru/incidents/45679677-fsb-presekla-popytku-vyvezti-v-shtaty-rossiyskie-voennye-radiostantsii/

Политик умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Приходько в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России , руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента

https://news.rambler.ru/politics/45679836-umer-byvshiy-vitse-premer-rossii-sergey-prihodko/

Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей»

В мире могут появиться новые стаи «черных лебедей», заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев . Он заявил, что на протяжении 12 последних месяцев над миром летает стая или даже туча «черных лебедей», подразумевая, вероятно, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

https://finance.rambler.ru/economics/45680417-glava-rfpi-predrek-miru-inflyatsiyu-i-ugrozu-terrorizma/

Рада решила впустить на Украину иностранные войска

Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.

https://news.rambler.ru/army/45680813-rada-razreshila-zelenskomu-vpustit-na-ukrainu-inostrannye-voyska/

Saxo Bank определил главные вызовы для доллара в 2021 году

Потеря доверия к Казначейству США , а также попытка Китаем заменить американскую валюту в торговых платежах на цифровой юань бросают вызов доллару, говорится в прогнозе Saxo Bank.

https://finance.rambler.ru/economics/45680466-saxo-bank-opredelil-glavnye-vyzovy-dlya-dollara-v-2021-godu/

Подполковника полиции арестовали за свадьбу во время пандемии

В Новосибирской области подполковник полиции Роман Веснин арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он разрешил местному ресторану провести свадьбу в период запрета подобных мероприятий и работы заведений общепита из-за пандемии коронавируса.

https://news.rambler.ru/incidents/45680388-podpolkovnika-politsii-arestovali-za-svadbu-vo-vremya-pandemii/

Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов

Google. Американская компания Apple названа самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500 спустя пять лет после того, как в последний раз занимала в нем верхнюю строчку. Apple обогнала Amazon

https://finance.rambler.ru/business/45680304-apple-vernulas-na-pervoe-mesto-v-reytinge-samyh-dorogih-brendov/

Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян

Минстрой подготовил соответствующий законопроект. В настоящее время в процессуальном законодательстве отсутствуют специальные правила рассмотрения дел по требованию о предоставлении доступа в жилое помещение, в связи с чем подобные дела рассматриваются в рамках искового производства.

https://news.rambler.ru/community/45678494-izvestiya-v-minstroe-planiruyut-uprostit-zhilischnym-inspektoram-dostup-v-kvartiry/

В Москве погибла солистка группы «Восток» Натэлла Ас Певица Натэлла Ас предположительно сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце жилого дома.

https://news.rambler.ru/incidents/45681294-v-moskve-zagadochno-pogibla-solistka-gruppy-vostok/