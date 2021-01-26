Пока вы не уснули: Рада разрешила ввод иностранных войск на Украину 

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Гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах России. По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали.

Политик умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Приходько в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России , руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента

Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.

В мире могут появиться новые стаи «черных лебедей», заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев . Он заявил, что на протяжении 12 последних месяцев над миром летает стая или даже туча «черных лебедей», подразумевая, вероятно, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Потеря доверия к Казначейству США , а также попытка Китаем заменить американскую валюту в торговых платежах на цифровой юань бросают вызов доллару, говорится в прогнозе Saxo Bank.

В Новосибирской области подполковник полиции Роман Веснин арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он разрешил местному ресторану провести свадьбу в период запрета подобных мероприятий и работы заведений общепита из-за пандемии коронавируса.

Google. Американская компания Apple названа самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500 спустя пять лет после того, как в последний раз занимала в нем верхнюю строчку. Apple обогнала Amazon

Минстрой подготовил соответствующий законопроект. В настоящее время в процессуальном законодательстве отсутствуют специальные правила рассмотрения дел по требованию о предоставлении доступа в жилое помещение, в связи с чем подобные дела рассматриваются в рамках искового производства.

Около 3:00 по московскому времени военнослужащие Командования воздушно-космической обороны Северной Америки идентифицировали и отследили два Ту-142, вошедшие в опознавательную зону ПВО Аляски.

Певица Натэлла Ас предположительно сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце жилого дома.