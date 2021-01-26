Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы не уснули: американцы попытались вывезти военную технику из России 

Елена Прошина 53 минуты назад
Пока вы не уснули: военную технику из России попытались вывезти в США
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

Гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах России. По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали.
Читать новость полностью

Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Политик умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Приходько в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России, руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента.
Читать новость полностью

Рада решила впустить на Украину иностранные войска

Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.
Читать новость полностью

Глава РФПИ предсказал появление новых стай «черных лебедей»

В мире могут появиться новые стаи «черных лебедей», заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что на протяжении 12 последних месяцев над миром летает стая или даже туча «черных лебедей», подразумевая, вероятно, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Читать новость полностью

Saxo Bank определил главные вызовы для доллара в 2021 году

Потеря доверия к Казначейству США, а также попытка Китаем заменить американскую валюту в торговых платежах на цифровой юань бросают вызов доллару, говорится в прогнозе Saxo Bank.
Читать новость полностью

Подполковника полиции арестовали за свадьбу во время пандемии

В Новосибирской области подполковник полиции Роман Веснин арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он разрешил местному ресторану провести свадьбу в период запрета подобных мероприятий и работы заведений общепита из-за пандемии коронавируса.
Читать новость полностью

Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов

Американская компания Apple названа самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500 спустя пять лет после того, как в последний раз занимала в нем верхнюю строчку. Apple обогнала Amazon и Google.
Читать новость полностью

Жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры россиян

Минстрой подготовил соответствующий законопроект. В настоящее время в процессуальном законодательстве отсутствуют специальные правила рассмотрения дел по требованию о предоставлении доступа в жилое помещение, в связи с чем подобные дела рассматриваются в рамках искового производства.
Читать новость полностью

Российские Ту-142 вошли в зону ПВО Аляски

Около 3:00 по московскому времени военнослужащие Командования воздушно-космической обороны Северной Америки идентифицировали и отследили два Ту-142, вошедшие в опознавательную зону ПВО Аляски.
Читать новость полностью

В Москве погибла солистка группы «Восток» Натэлла Ас

Певица Натэлла Ас предположительно сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце жилого дома.
Читать новость полностью
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Комментарии 77
В мире , Сергей Приходько , Кирилл Дмитриев , Saxo Bank , ФСБ , Amazon , Администрация Президента РФ , Казначейство США , Правительство РФ , Apple , Минстрой , Российский фонд прямых инвестиций , Верховная Рада , Google , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
03:24
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение