Пока вы не уснули: военную технику из России попытались вывезти в США

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Гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах России. По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали.
Политик умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Приходько в разное время занимал должности первого заместителя руководителя аппарата правительства России, руководителя аппарата правительства, помощника президента РФ, начальника управления главы государства по внешней политике, заместителя руководителя администрации президента.
Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает допуск в страну подразделений вооружённых сил других государств. Это необходимо для проведения в течение 2021 года нескольких совместных тактических учений.
В мире могут появиться новые стаи «черных лебедей», заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он заявил, что на протяжении 12 последних месяцев над миром летает стая или даже туча «черных лебедей», подразумевая, вероятно, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Потеря доверия к Казначейству США, а также попытка Китаем заменить американскую валюту в торговых платежах на цифровой юань бросают вызов доллару, говорится в прогнозе Saxo Bank.
В Новосибирской области подполковник полиции Роман Веснин арестован по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Он разрешил местному ресторану провести свадьбу в период запрета подобных мероприятий и работы заведений общепита из-за пандемии коронавируса.
Американская компания Apple названа самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500 спустя пять лет после того, как в последний раз занимала в нем верхнюю строчку. Apple обогнала Amazon и Google.
Минстрой подготовил соответствующий законопроект. В настоящее время в процессуальном законодательстве отсутствуют специальные правила рассмотрения дел по требованию о предоставлении доступа в жилое помещение, в связи с чем подобные дела рассматриваются в рамках искового производства.
Около 3:00 по московскому времени военнослужащие Командования воздушно-космической обороны Северной Америки идентифицировали и отследили два Ту-142, вошедшие в опознавательную зону ПВО Аляски.
Певица Натэлла Ас предположительно сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце жилого дома.