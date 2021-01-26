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Москва

Меркель заявила, что последствия пандемии растянутся на ближайшие годы 

News.ru 31 минуту назад
Вакцины от COVID-19 могут победить пандемию, однако этот путь будет не таким коротким, как казалось ранее, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме.

Путь будет не таким коротким, как мы надеялись, — отметила Меркель, слова которой приводит ТАСС.

Она также добавила, что пандемия COVID-19 оставит «глубокий след» в структуре общества и экономики. Канцлер ФРГ в очередной раз выступила за укрепление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и за справедливое распределение вакцин в мире.
В Германии за сутки умерли более 900 пациентов с коронавирусом
По данным на утро 26 января, за минувшие сутки 18 241 житель России заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Таким образом, в стране продолжается снижение суточной заболеваемости. Накануне прирост заразившихся за 24 часа впервые с 3 ноября не превысил 20 тысяч человек. А сегодня число заболевших снизилось ещё более чем на тысячу человек.
Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Ангела Меркель , Михаил Мурашко , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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