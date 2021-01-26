Украина решила раздать крымчанам виртуальные мобильные номера

Кабмин Украины разрабатывает проект, который позволит жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 26 января.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день работа украинских мобильных операторов в ЛДНР и Крыму невозможна, из-за чего местные жители лишены доступа к государственным сервисам и электронным услугам, которые предоставляются по мобильному номеру заявителя.

«Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической сим-карты). Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины», — говорится в сообщении.

По мнению замминистра по вопросам реинтеграции Снавера Сейтхалилева, виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции крымчан и жителей Донбасса.