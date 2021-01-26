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Украина хочет раздать крымчанам и жителям Донбасса виртуальные мобильные номера 

Украина.ру 17 минут назад
Украина решила раздать крымчанам виртуальные мобильные номера
Фото: РИА Новости
Кабмин Украины разрабатывает проект, который позволит жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма пользоваться мобильными номерами украинских операторов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 26 января.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день работа украинских мобильных операторов в ЛДНР и Крыму невозможна, из-за чего местные жители лишены доступа к государственным сервисам и электронным услугам, которые предоставляются по мобильному номеру заявителя.

«Одним из возможных вариантов решения этой проблемы является технология виртуального мобильного номера (без наличия физической сим-карты). Минреинтеграции обратилось к мобильным операторам о возможности создания специального тарифа для жителей временно оккупированных территорий Украины», — говорится в сообщении.

По мнению замминистра по вопросам реинтеграции Снавера Сейтхалилева, виртуальный мобильный номер создаст дополнительные возможности для реинтеграции крымчан и жителей Донбасса.
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В 2015 году власти ДНР ввели внешнее управление в местном офисе сотового оператора «Киевстар» вместе с российским «Вымпелкомом», входящим в группу Veon. После этого сеть «Киевстара» в этих регионах перестала работать. Затем власти ДНР на базе имущества «Киевстара» создали собственный сотовый оператор «Феникс». Власти ЛНР также на базе имущества «Киевстара» создали сотовый оператор «Лугаком».
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В мире , Правительство Украины , Вымпелком
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