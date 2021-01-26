Во Франции вооруженный мужчина забаррикадировался в своей квартире 

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Полицейский спецназ во французском Версале проводит операцию по нейтрализации вооруженного мужчины, забаррикадировавшегося в своей квартире.

"Полиция департамента Ивелин и спецназ проводят операцию на Пляс-Рояль в Версале против некоего лица, забаррикадировавшегося в квартире. Избегайте этот район. Соблюдайте периметр безопасности", — сообщили правоохранители в Twitter.

По данным телеканала BFMTV, речь идет о 77-летнем мужчине, ранее испытывавшем проблемы с психикой. Полицию вызвала его жена, которая сумела покинуть квартиру вместе с детьми.

Источник в полиции сообщают, что мужчина вооружен охотничьим ножом. В здании отключен газ, и эвакуированы размещенные здесь магазины.