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ВОЗ выступила против приоритетной вакцинации путешественников 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
ВОЗ выступила против приоритетной вакцинации путешественников
Фото: РИА Новости
Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (СКГЭ) пока не рекомендует в приоритетном порядке вакцинировать международных путешественников, говорится в решении СКГЭ, опубликованном во вторник.

"В нынешний период весьма ограниченного предложения вакцин преференция по вакцинации лиц, совершающих международные поездки, будет противоречить принципу справедливости. В связи с этим, а также отсутствием фактических данных о том, что вакцинация уменьшает риск передачи инфекции, ВОЗ в настоящее время не рекомендует прививки от COVID-19 для лиц, совершающих международные поездки, за исключением случаев, когда они также относятся к группе высокого риска… ", — говорится в решении экспертов ВОЗ.

По мере увеличения количества доступных вакцин эти рекомендации будут пересматриваться, отмечается в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ
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