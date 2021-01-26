Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Премьер-министр Италии объявил о своей отставке 

Мир24 1 час назад
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на встрече с министрами официально сообщил о своем намерении уйти в отставку, информирует Corriere della Sera.
В ближайшее время президент страны Серджо Маттарелла получит прошение об отставке. Он должен будет решить, стоит ли давать Конте возможность сформировать правительство еще раз или же следует провести новые выборы.
По сообщениям итальянских СМИ, Маттарелла, вероятнее всего, поручит Конте уже в третий раз сформировать правительство. Однако сначала глава государства должен убедиться, что премьер заручится большинством в парламенте.
Предполагается, что Маттарелла быстро проконсультируется с представителями итальянских партий и на текущей неделе объявит о своем решении.
В парламенте Италии между политическими партиями назрел кризис. Партия бывшего премьера Маттео Ренци вышла из правящей коалиции и лишилась большинства в парламенте.
Мир24: последние новости
Байден: Разногласия между США и Россией не помешают продлить СНВ-3 Байден: Разногласия между США и Россией не помешают продлить СНВ-3 Фермеры Азербайджана из-за падения спроса отказываются разводить скот Фермеры Азербайджана из-за падения спроса отказываются разводить скот Эпидемиолог: «Британский» штамм коронавируса принципиально не отличается от других Эпидемиолог: «Британский» штамм коронавируса принципиально не отличается от других
В мире , Видео , Серджо Маттарелла , Маттео Ренци , Сorriere della sera
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
03:24
После разрыва с Давой Бузова закатила вечеринку
Шоу-бизнес
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
00:52
Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле
Происшествия
Сапоги-пулеметы показали на видео
00:43
Сапоги-пулеметы показали на видео
Армия Оружие
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
00:17
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение