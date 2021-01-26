Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на встрече с министрами официально сообщил о своем намерении уйти в отставку, информирует Corriere della Sera.

В ближайшее время президент страны Серджо Маттарелла получит прошение об отставке. Он должен будет решить, стоит ли давать Конте возможность сформировать правительство еще раз или же следует провести новые выборы.

По сообщениям итальянских СМИ, Маттарелла, вероятнее всего, поручит Конте уже в третий раз сформировать правительство. Однако сначала глава государства должен убедиться, что премьер заручится большинством в парламенте.

Предполагается, что Маттарелла быстро проконсультируется с представителями итальянских партий и на текущей неделе объявит о своем решении.