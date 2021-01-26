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В ВОЗ оценили ситуацию с мутацией COVID-19 

RT на русском 1 час назад
В ВОЗ оценили ситуацию с мутацией COVID-19
Фото: Reuters
Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис оценила ситуацию с мутацией коронавирусной инфекции COVID-19.

«С самого начала пандемии мы были крайне озабочены возможностью вируса мутировать. Поэтому мы всегда рекомендовали снижать его распространение, чтобы не дать ему шанс мутировать… На данный момент мы не видели никаких изменений в вирусе, кроме ускорения его передачи», — цитирует РИА Новости Харрис.

Она сообщила, что ВОЗ изучает «все появляющиеся варианты вируса».
По её словам, «ни один из них не утяжеляет протекание болезни».

«Но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни», — добавила представитель организации.

14 декабря Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.
Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что впервые выявленный в королевстве новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 может приводить к более высокой смертности.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости , Великобритания
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