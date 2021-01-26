В ВОЗ оценили ситуацию с мутацией COVID-19 

«Но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение. И если у вас большая скорость распространения вируса, то вы увидите больше случаев тяжелого протекания болезни», — добавила представитель организации.