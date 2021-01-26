Лукашенко заявил об угрозе раскачивания ситуации в Белоруссии 

Сегодня Лукашенко назначил уже бывшего главу Генерального штаба Вооруженных сил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности.

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России», — сказал он ему.

Президент сообщил, что руководству Белоруссии и России еще в середине 2020 года стало понятно, что некто попытается расшатать ситуацию в обеих странах. Он назвал нынешнее время тяжелым и констатировал необходимость научиться противостоять внутренним и внешним противникам.

Лукашенко назвал госсекретаря Совбеза фактически главным помощником президента по работе с силовыми структурами, а Вольфовича — системным, образованным и знающим человеком. Он отметил, что за последнее время очень близко увидел Вольфовича в деле — тот находился в эпицентре событий и мероприятий накануне и после выборов, когда прежде всего силами Генштаба были успешно пресечены возможные недоброжелательные нападки на Белоруссию и попытки создать ей излишние проблемы.