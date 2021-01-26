Лукашенко заявил об угрозе раскачивания ситуации в Белоруссии 

Белоруссию будут раскачивать. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил ее президент Александр Лукашенко.
Сегодня Лукашенко назначил уже бывшего главу Генерального штаба Вооруженных сил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности.
«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России», — сказал он ему.
Президент сообщил, что руководству Белоруссии и России еще в середине 2020 года стало понятно, что некто попытается расшатать ситуацию в обеих странах. Он назвал нынешнее время тяжелым и констатировал необходимость научиться противостоять внутренним и внешним противникам.
Лукашенко назвал госсекретаря Совбеза фактически главным помощником президента по работе с силовыми структурами, а Вольфовича — системным, образованным и знающим человеком. Он отметил, что за последнее время очень близко увидел Вольфовича в деле — тот находился в эпицентре событий и мероприятий накануне и после выборов, когда прежде всего силами Генштаба были успешно пресечены возможные недоброжелательные нападки на Белоруссию и попытки создать ей излишние проблемы.