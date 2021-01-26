В Индии протестующие фермеры штурмуют Дели 

Десятки тысяч фермеров, приехавшие в столицу Индии на тракторах, захватили на время Красный форт в центре старого Дели и вступили в стычки с полицией, сообщает издание The Indian express.

Беспорядки происходят в День независимости Индии , когда по всей стране проходят торжественные церемонии, а в столице проводят военный парад.

Фермеры, которые уже более двух месяцев требуют от правительства пересмотреть вновь принятые законы в отношении регулирования сельскохозяйственного сектора, вступили сегодня в стычки с полицией. Вооруженные дубинками крестьяне пытаются свалить полицейские заграждения, разбивают припаркованные машины, таранят на своих тракторах автобусы с сотрудниками сил правопорядка. Один фермер погиб после того, как его трактор перевернулся в результате неудачного тарана.

Полиция использует для разгона протестующих дубинки и слезоточивый газ.

В ходе штурма крестьяне захватили знаменитый Красный форт. Как сообщают очевидцы, "они взобрались на валы и стены крепости, а некоторые даже полезли на флагшток, чтобы снять знамя Индии, торжественно поднятое утром премьер-министром страны Нарендрой Моди в честь Дня независимости. Позднее полиции удалось вытеснить фермеров из форта.

По сведениям индийских СМИ, еще несколько тысяч крестьян в настоящее время движутся к Дели на своих тракторах.

Между тем профсоюз фермеров отмежевался от нарушителей порядка, заявив, что он поддерживает исключительно мирный протест.

Главное требование крестьян — отменить новые законы, касающиеся регулирования сельскохозяйственной сферы и предоставить им государственные гарантии закупок сельхозпродукции не ниже определенной цены.

Как пояснило "РГ" посольство Индии в РФ, протесты фермеров связаны с тем, что в сентябре 2020 года Парламент Индии принял два новых закона: Закон о торговле сельскохозяйственной продукцией и коммерции (поощрение и стимулирование) 2020 года (FPTC Act) и Закон о соглашении о ценовых гарантиях и сельскохозяйственных услугах 2020 года (APAFS Act), — а также поправку, внесенную в Закон о товарах первой необходимости 1955 года (ECA).

Закон о торговле сельскохозяйственной продукцией и коммерции (FPTC Act) — предоставляет фермерам возможность выбора. Они могут продавать свою продукцию на регулируемых правительством физических рынков, а также — частным каналам, интеграторам, организациям фермерских производителей или кооперативам на рынке наличного товара или через электронную платформу, или же прямо на ферме. Фактически, закон предоставляет фермерам больше возможностей для продажи своей продукции.

Закон о соглашении о ценовых гарантиях и сельскохозяйственных услугах (APAFS Act) — является упрощенной и улучшенной версией Закона о контрактном сельском хозяйстве, который уже принят в 20 индийских штатах. Контрактное сельское хозяйство выступает в качестве гарантии цены. Новый закон подразумевает защиту заинтересованных фермеров от рыночных и ценовых рисков, чтобы они могли заниматься выращиванием высокотоварных культур, не беспокоясь о рынке и низких ценах в сезон сбора урожая.

Изменения в Закон о товарах первой необходимости и устанавливает прозрачные критерии с точки зрения ценовых факторов, лежащих в основе решений правительства о регулировании поставок товаров первой необходимости в чрезвычайных обстоятельствах. Это устраняет произвольные трактовки данного Закона.

Фермеры протестуют против положений этих законов, поскольку они опасаются, что меры по обеспечению правительством Индии минимальной цены приобретения сельскохозяйственной продукции у фермеров могут быть отменены.

Кроме того, они опасаются, что окажутся во власти крупных корпораций и торговцев, которые могут эксплуатировать их труд и отобрать их землю.