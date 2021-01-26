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Москва

Глава ООН предупредил о расколе мира на две части 

Мария Иванова 1 час назад
Гутерриш выразил обеспокоенность «разделением» между экономиками США и Китая
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность «разделением», возникшим между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем. Об этом сообщает CGTN.
Выступая на «Давосской повестке дня», генсек ООН призвал страны развивать глобальную экономику при всеобщем уважении международного права и идти к «многополярному миру с сильными многосторонними институтами».

«Человечество только что пережило год трагедии и кризиса, который мы не хотим повторять. Но испытания продолжаются. Если и есть одно слово, способное охарактеризовать сегодняшний мир, — это «хрупкость», — подчеркнул Гутерриш.

Он напомнил, что жертвами коронавируса стали более двух миллионов человек, а мир оказался «в самом тяжелом экономическом кризисе за почти сто лет».
Он предупредил, что мир может расколоться на две части между Китаем и США, а валюты, торговые и финансовые правила этих стран начнут лидировать.
Как писал «Рамблер», летом 2020 года Гутерриш рассказал о двух возможных сценариях развития мира, один из которых предполагает глобальную депрессию длиною в пять-семь лет.
Первый сценарий — оптимистический, он допускает, что развитые страны справятся с кризисом, вызванным пандемией, разработают успешные планы по восстановлению экономик, а развивающиеся страны получат достаточную поддержку.
В рамках оптимистического сценария Гутерриш ожидал появление «народной вакцины», доступной каждому, к февралю-марту 2021 года. Благодаря к этому человечество вернулось бы к нормальной жизни в течение двух-трех лет.
Но есть и другой, негативный сценарий, который реализуется, если страны не будут координировать свои действия. В рамках этой модели новые волны коронавируса будут появляться снова и снова, ситуация в развивающихся странах продолжит ухудшаться, а работа над вакциной либо будет откладываться, либо доступ к препарату получат только богатые государства.
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В мире , Антониу Гутерриш , ООН
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