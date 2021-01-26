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Премьер Италии Конте объявил об отставке 

Российская Газета 1 час назад
Премьер Италии Конте объявил об отставке
Фото: РИА Новости
Глава итальянского кабмина Джузеппе Конте официально объявил о своем уходе, поблагодарив за работу своих министров.
Поводом для кризисной ситуации в правящем большинстве послужило решение партии "Живая Италия", лидером которой является экс-премьер Маттео Ренци, отозвать своих министров из правительства из-за недовольства по поводу реализации плана восстановления экономики, финансируемой из бюджета Евросоюза.
Ожидается, что ближайшее время Конте направится в Квиринальский дворец к президенту Италии Серджо Маттарелле, чтобы формализовать свою отставку. С этого момента мяч переходит в руки Маттареллы. Именно ему предстоит найти выход из этой деликатной ситуации.
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В мире , Маттео Ренци , ЕС , Италия
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