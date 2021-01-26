Суд изменил статус Люка Бессона в деле об изнасиловании 

Суд во Франции принял решение не предъявлять обвинения в изнасиловании режиссёру Люку Бессону

Слушание состоялось в закрытом формате в Париже и продлилось пять часов. По итогам заседания Бессон был объявлен «ассистированным свидетелем» (во французском уголовном процессе это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым).

Это слушание в Париже является частью продолжающегося судебного разбирательства, которое началось с расследования, проведённого полицией и прокурором, которое оправдало Люка Бессона и установило, что никаких преступных действий не было, — сообщил адвокат режиссёра Майкл Камп.

По его словам, Бессон продолжает сотрудничать с властями и отрицать все обвинения, а также надеется восстановить репутацию, передаёт Deadline.

В преступлении режиссёра обвинила модель и актриса Сэнд Ван Рой. Французская прокуратура закрыла дело после девяти месяцев расследования, не найдя подтверждений факта изнасилования. Однако женщина подала второй иск, который и стал поводом для возобновления дела. Сэнд Ван Рой утверждает, что 10 мая 2018 года Бессон вступил с ней в половую связь, подсыпав ей до этого снотворное в напиток. Режиссёр категорически отвергает данный факт. При этом модель не отрицает, что до инцидента уже имела интимную близость с Бессоном.

Ранее NEWS.ru писал, что Бессона приговорили к штрафу в €10 тысяч за увольнение помощницы в компании EuropaCorp в 2018 году. По информации телеканала BFMTV, девушка в этот момент находилась на больничном.