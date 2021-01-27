Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова

"На встрече перед временным поверенным был поднят вопрос об использовании членом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Виталием Милоновым в интервью армянским СМИ неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа, решительно осуждено такое поведение члена Госдумы", — говорится в сообщении.

Как считают в МИД, "очередной провокационный шаг Милонова против Азербайджана абсолютно противоречит отношениям высокого уровня между двумя государствами". Также было отмечено, что мнение депутата не отражает официальную позицию Москвы, и "подобные шаги преследуют цель нанести ущерб отношениям между двумя странами и воспрепятствовать реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху)".

В октябре прошлого года МИД Азербайджана включил Виталия Милонова в список персон нон-грата из-за несогласованного с Баку посещения Нагорного Карабаха.