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Москва

Представителя посольства РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за высказываний Милонова 

ТАСС и ещё 11 40 минут назад
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова
Фото: ТАСС
Временный поверенный в делах России в Баку был вызван в азербайджанский МИД в связи с высказываниями депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана. Об этом сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"На встрече перед временным поверенным был поднят вопрос об использовании членом Госдумы РФ от правящей партии "Единая Россия" Виталием Милоновым в интервью армянским СМИ неприемлемых выражений в адрес азербайджанского государства и народа, решительно осуждено такое поведение члена Госдумы", — говорится в сообщении.

Как считают в МИД, "очередной провокационный шаг Милонова против Азербайджана абсолютно противоречит отношениям высокого уровня между двумя государствами". Также было отмечено, что мнение депутата не отражает официальную позицию Москвы, и "подобные шаги преследуют цель нанести ущерб отношениям между двумя странами и воспрепятствовать реализации достигнутых договоренностей (по Карабаху)".
В октябре прошлого года МИД Азербайджана включил Виталия Милонова в список персон нон-грата из-за несогласованного с Баку посещения Нагорного Карабаха.
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Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.
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В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Виталий Милонов , Владимир Путин , МИД , Единая Россия , Госдума , Азербайджан , Армения , Баку
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