Обзор иноСМИ: инвесторы отказались от США и сделали ставку на Китай 

Британия обвинила ЕС в катастрофе с вакцинами

По мере выхода новостей о решении Pfizer и AstraZeneca сократить поставки своих антиковидных вакцин в ЕС на 60 процентов, официальные лица Евросоюза все больше угрожают компаниям. Однако автор The Spectator Мэттью Линн считает , что основная часть «разворачивающейся катастрофы с вакцинами» спровоцирована самим ЕС.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил подать на производителей вакцин в суд, а глава Евросовета Шарль Мишель пообещал использовать «все возможные законные средства», чтобы заставить их «соблюдать контракты». При этом Европейское агентство по лекарственным средствам «не очень торопится с утверждением вакцин». Организация до сих пор не одобрила оксфордский препарат, хотя ЕС заказал его в большом количестве. Теперь AstraZeneca окажется в «сюрреалистическом положении»: ЕС предъявит ей иск за недостаточные поставки вакцины, которая даже не разрешена к продаже.

Украинцев шокировали платежки за коммуналку

Украинцев шокировали суммы из платежек за услуги ЖКХ, полученных в новом году, рассказал портал ТСН. Собеседники агентства отметили: сами они еще могут заплатить, но что делать пожилым людям, не знают.

У большого количества людей начали накапливаться долги по платежам за коммунальные услуги. Координатор жилищных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко обвинила во всем недобросовестные газораспределительные компании и связанные с ними газсбыты, которые раздули цены.

Ковид доведет Нидерланды до гражданской войны

В Амстердаме и Эйндховене прошли массовые акции против жестких антиковидных мер: протестующие закидывали полицейских камнями и били витрины, полиция использовала водометы, дубинки и слезоточивый газ. Как сообщает NL Times, задержаны были более 250 человек.

В Эйндховене полицейские случайно ранили женщину, которая не участвовала в беспорядках. Мэр Эйндховена Джон Йорритсма назвал последние события в стране очень странными. «Так мы движемся к гражданской войне», — заявил он. По словам министра юстиции страны Ферда Грапперхауса, на улицы города вышли не демонстранты, а преступники, которые устроили беспорядки, грабежи и поджоги.

Инвесторы отказались от США и сделали ставку на Китай

Иностранные компании отворачиваются от Соединенных Штатов, используя в своих интересах быстро развивающуюся экономику Китая и то, как стране удалось справиться с пандемией. Как сообщает CNN со ссылкой на данные Конференции ООН по торговле и развитию, прямые инвестиции иностранных компаний в США в 2020 году упали на 49 процентов, до 134 миллиардов долларов.

При этом прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на четыре процента, до 163 миллиардов долларов. 2020-й стал первым годом в истории, когда иностранные инвесторы вложили в Китай больше, чем в США. Экономика Китая в прошлом году выросла на 2,3 процента, тогда как большинство крупнейших экономик мира сократились.

Сердечников попросили быть осторожнее с iPhone 12

Apple предупредили, что iPhone 12-й серии может мешать работе медицинских устройств (имплантированных кардиостимуляторов и дефибрилляторов), сообщает CNN. В компании объяснили, что новые айфоны содержат больше магнитов, чем смартфоны предыдущих поколений.

Медицинские устройства могут содержать датчики, которые реагируют на магниты при тесном контакте. Чтобы избежать любого потенциального взаимодействия, iPhone и аксессуары MagSafe следует держать на безопасном расстоянии от медицинских устройств — более 15 сантиметров (более 30 сантиметров при беспроводной зарядке). В Apple советуют проконсультироваться с лечащим врачом и производителем медицинского устройства для получения конкретных рекомендаций.