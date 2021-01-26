Накрывшая людей мощная волна в опасном месте попала на видео 

Австралии рыбаков накрыло огромной волной. Запись с места происшествия публикует издание Daily Mail.

В Новом Южном Уэльсе мощный поток воды едва не унес от берега людей, которые находились в опасном месте. Все происходящее сняли на видео местные жители, которые в этот момент находились на возвышенности. Мужчины кричали любителям экстремальной рыбалки и призывали их бежать подальше. Но те покидают каменистый берег лишь после второй волны.