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Накрывшая людей мощная волна в опасном месте попала на видео 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
В Австралии рыбаков накрыло огромной волной. Запись с места происшествия публикует издание Daily Mail.
В Новом Южном Уэльсе мощный поток воды едва не унес от берега людей, которые находились в опасном месте. Все происходящее сняли на видео местные жители, которые в этот момент находились на возвышенности. Мужчины кричали любителям экстремальной рыбалки и призывали их бежать подальше. Но те покидают каменистый берег лишь после второй волны.

«Еще больше идиотов пришли рисковать сюда своими жизнями после нескольких несчастных случаев», — прокомментировал ролик его автор.

В мире , Видео , Происшествия
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