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В Минске перенос ЧМ по хоккею назвали местью за Вторую мировую 

Мария Иванова 18 минут назад
В Минске перенос ЧМ по хоккею назвали местью за Вторую мировую
Фото: РИА Новости
Белорусский депутат Виталий Уткин заявил, что Белоруссию лишили права провести ЧМ по хоккею из мести за победу над нацизмом. Об этом сообщает Tut.by.
Как писал «Рамблер», ранее Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила перенести ЧМ-2021 из Белоруссии. Минск должен был принять чемпионат совместно с Ригой, Латвия может остаться соорганизатором турнира.
В IIHF свое решение объяснили невозможностью обеспечить безопасность при проведении турнира.
Вопрос о переносе чемпионата стали обсуждать после того, как в Белоруссии начались митинги против Александра Лукашенко. Два спонсора ЧМ — Skoda и NIVEA MEN — отказались поддерживать турнир, если он пройдет в Белоруссии.

«Можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом», — так прокомментировал перенос чемпионата Уткин.

Он добавил, что некоторые компании-спонсоры ЧМ во время Второй мировой войны производили «предметы личной гигиены для вермахта», «ремонтировали технику немецко-фашистских захватчиков» и выпускали легкие танки.

«И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа», — подчеркнул депутат.

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В мире , Александр Лукашенко
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