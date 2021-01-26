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Москва

Пока вы спали: экспорт нефти из России снизится на треть 

Елена Прошина 42 минуты назад
Пока вы спали: экспорт нефти из России снизится на треть
Фото: ТАСС
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Российские нефтекомпании снижают экспорт

Российские нефтекомпании готовятся снизить экспорт и поднять объемы переработки внутри страны, так как перенаправление потоков стало более выгодно экономически. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, компании снизят экспорт нефти из европейских портов в феврале по сравнению с январем сразу на 34%.
Эксперты отмечают, что такое снижение может быть связано с перенаправлением потоков для дозагрузки российских НПЗ, на котором настаивает Минэнерго, попыткой сбить оптовые цены на топливо, а также рентабельностью переработки в феврале для большинства крупных заводов.

Названы самые подорожавшие за год пандемии услуги

В России за год пандемии коронавируса сильнее всего вырос спрос на услуги по уборке, ремонту и строительству и установке техники. Об этом со ссылкой на данные экспертов сервиса объявлений «Авито» пишет РБК.
При этом на фоне роста спроса на уборку помещений (на 65%) рост предложений составил всего 35%. В итоге данная услуга выросла в цене на 50%, что стало абсолютным максимумом. На 25% также подорожали в прошлом году услуги по ремонту и строительству и вызов «мастера на час». Выросла в цене и установка техники — на 20%.
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Россия готова построить транспортный коридор на Южном Кавказе

Одной из тем переговоров вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые должны пройти в Москве в середине недели, может стать строительство железной дороги. Предполагается, что она свяжет Азербайджан и Нахичевань, а также Армению и Россию. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет РБК.
По словам источника, также вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань. При этом эксперты отмечают, что возникнет вопрос о том, кто будет финансировать проект.
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ФНС начала контролировать цены на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Об этом со ссылкой на источник в крупной пищевой компании пишет «Коммерсант».
Налоговиков интересуют цены на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы и овощи. При этом раньше этим вопросом они не занимались, отметил источник издания.

В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины владельцев нового бизнеса

Депутат Иван Сухарев предложил освободить от уплаты госпошлины в четыре тысячи рублей для юрлица и 800 рублей для ИП тех, кто впервые регистрирует бизнес. Об этом со ссылкой на письмо парламентария главе Минэкономразвития Максиму Решетникову пишет RT.
В своем обращении депутат напомнил, что повышение доли малого и среднего бизнеса необходимо для устойчивого развития экономики, а для этого требуются не только налоговые и кредитные льготы, но и упрощение процедуры регистрации новых предприятий.
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Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
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В мире , Максим Решетников , Иван Сухарев , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минэкономразвития , Минэнерго
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