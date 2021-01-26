Пока вы спали: экспорт нефти из России снизится на треть 

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Российские нефтекомпании снижают экспорт

Российские нефтекомпании готовятся снизить экспорт и поднять объемы переработки внутри страны, так как перенаправление потоков стало более выгодно экономически. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, компании снизят экспорт нефти из европейских портов в феврале по сравнению с январем сразу на 34%.

Эксперты отмечают, что такое снижение может быть связано с перенаправлением потоков для дозагрузки российских НПЗ, на котором настаивает Минэнерго , попыткой сбить оптовые цены на топливо, а также рентабельностью переработки в феврале для большинства крупных заводов.

В России за год пандемии коронавируса сильнее всего вырос спрос на услуги по уборке, ремонту и строительству и установке техники. Об этом со ссылкой на данные экспертов сервиса объявлений «Авито» пишет РБК.

При этом на фоне роста спроса на уборку помещений (на 65%) рост предложений составил всего 35%. В итоге данная услуга выросла в цене на 50%, что стало абсолютным максимумом. На 25% также подорожали в прошлом году услуги по ремонту и строительству и вызов «мастера на час». Выросла в цене и установка техники — на 20%.

Одной из тем переговоров вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, которые должны пройти в Москве в середине недели, может стать строительство железной дороги. Предполагается, что она свяжет Азербайджан и Нахичевань, а также Армению и Россию. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах пишет РБК.

По словам источника, также вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань. При этом эксперты отмечают, что возникнет вопрос о том, кто будет финансировать проект.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Об этом со ссылкой на источник в крупной пищевой компании пишет «Коммерсант».

Налоговиков интересуют цены на мясо, рыбу, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы и овощи. При этом раньше этим вопросом они не занимались, отметил источник издания.

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В своем обращении депутат напомнил, что повышение доли малого и среднего бизнеса необходимо для устойчивого развития экономики, а для этого требуются не только налоговые и кредитные льготы, но и упрощение процедуры регистрации новых предприятий.