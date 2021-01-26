Путина назвали «головной болью» для Байдена 

По мнению Ходжа, отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны.

«Американские госучреждения все еще разбираются с последствиями кибератаки, в которой обвиняют Москву. Западные правительства требуют от Кремля ответов по поводу отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального. США неуклонно усиливают санкции против России из-за войны на Украине и вмешательства в американские выборы в 2016 году», — отметил автор.

Ходж подчеркнул, что именно этими историями Байден занялся в первую очередь.

Как писал «Рамблер», новый президент США поручил разведке расследовать хакерскую атаку на госучреждения США, возможное российское вмешательство в выборы 2020 года, отравление Навального и историю о наградах, якобы предложенных российской стороной боевикам за убийство американцев в Афганистане.

Однако всю Россию — страну, обладающую ядерным арсеналом, равным арсеналу США, — нельзя «просто отправить на штрафную скамейку». Американские политологи сходятся в одном — российское правительство должно играть роль в разрешении крупных мировых кризисов: от обуздания ядерных амбиций Ирана до прекращения кровавой войны между Арменией и Азербайджаном.

Это означает, что администрация Байдена должна сотрудничать с Путиным для решения внешнеполитических вопросов, в частности, возвращения США к ядерной сделке с Ираном, из которой Трамп вышел в 2018 году.

О первых шагах к сотрудничеству уже заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: по ее словам, Байден намерен добиться пятилетнего продления договора СНВ-III (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).