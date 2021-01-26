В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса 

Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 82 новых подтвержденных случаев 13 — ввозные, остальные 69 — локальные, семь из них были выявлены в провинции Цзилинь , пять — в провинции Хэбэй , 53 случая были зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян , и по два случая — в Пекине и Шанхае.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 197 случаев коронавирусной инфекции, 82 676 человек выздоровели, 1885 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев — 4624, выздоровели 4332 человека.

С 1 апреля прошлого года власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 57 таких случаев, из них 16 ввозные. Под наблюдением остаются 956 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявлены 10 158 случаев (171 человек скончался, 9056 выздоровели), в Макао — 47 (46 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 889 человек (семь скончались, 787 вылечились).