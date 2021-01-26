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В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
В Китае за сутки выявил 82 случая коронавируса
Фото: AP Photo / Dake Kang
Китай за минувшие сутки выявил 82 случая коронавируса и 57 бессимптомных носителей, из больниц выписали 46 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 82 новых подтвержденных случаев 13 — ввозные, остальные 69 — локальные, семь из них были выявлены в провинции Цзилинь, пять — в провинции Хэбэй, 53 случая были зарегистрированы в провинции Хэйлунцзян, и по два случая — в Пекине и Шанхае.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 89 197 случаев коронавирусной инфекции, 82 676 человек выздоровели, 1885 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4635 умерли. Ввозных случаев — 4624, выздоровели 4332 человека.
С 1 апреля прошлого года власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 57 таких случаев, из них 16 ввозные. Под наблюдением остаются 956 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии выявлены 10 158 случаев (171 человек скончался, 9056 выздоровели), в Макао — 47 (46 пациентов уже выписаны), на Тайване заразились 889 человек (семь скончались, 787 вылечились).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Китай , Пекин , Шанхай
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