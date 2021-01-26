Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией все проблемные вопросы и без колебаний поднимет их в своих контактах с российской стороной, сообщило 25 января РИА Новости.

Как заявил американский лидер, можно сотрудничать с Россией в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку это в том числе отвечает интересам США.

Этот Договор был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым Бараком Обамой . Его срок истекает в феврале 2021 года.