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Москва

Байден выразил готовность обсуждать проблемные вопросы с РФ 

Украина.ру 23 минуты назад
Президент США Джо Байден заявил, что готов обсуждать с Россией все проблемные вопросы и без колебаний поднимет их в своих контактах с российской стороной, сообщило 25 января РИА Новости.
Как заявил американский лидер, можно сотрудничать с Россией в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, поскольку это в том числе отвечает интересам США.
Этот Договор был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.
Республиканцы обвинили Байдена предательстве интересов США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее уже заявляла, что Россия и США начали работу по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Джозеф Байден , Мария Захарова , МИД , РИА Новости
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