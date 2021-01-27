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YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа 

Газета.Ru и ещё 3 32 минуты назад
YouTube продлил блокировку аккаунта Трампа
Фото: EPA
Видеохостинг YouTube продлил решение о заморозке аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Politico. В компании отметили, что такое решение было принято на неопределенный срок.

"Из-за опасений по поводу сохраняющейся возможности насилия канал Дональда Трампа останется заморожен", — цитирует газета YouTube.

До этого канал политика впервые был заморожен 13 января сроком на неделю. Причиной стал размещенный ролик, который, по мнению компании, "разжигал насилие", за что был удален. Затем блокировка была продлена еще на неделю.
Ранее в Twitter заявили о блокировке личного аккаунта Трампа. Меры обоснованы риском подстрекательства к насилию. Однако президент страны, придя в ярость от произошедшего, заявил в в официальном аккаунте своего штаба, что Twitter не заставит его замолчать.
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В мире , Интернет , Дональд Трамп , США
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