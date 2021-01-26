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Фермеры Азербайджана из-за падения спроса отказываются разводить скот 

Мир24 19 минут назад
Фермеры Азербайджана из-за падения спроса отказываются разводить скот
Фото: ТАСС
В Азербайджане подешевело мясо. Причина — в резком падении спроса. Основные покупатели — рестораны — сейчас закрыты из-за пандемии. А жители не могут приобрести столько стейков и ребер, чтобы окупить расходы фермеров. Многие из них уже готовы бросить бизнес. Корреспондент телеканала «МИР 24» Хаяла Юсибзаде разбиралась в ситуации.
В хлеву у Джейхуна бараны и коровы. Осталось всего 15 голов, а еще осенью было 60. Разводить скот стало невыгодно: из-за роста цен на топливо в начале года дорожает и корм, и все другие продукты. А мясо, наоборот, дешевеет.

«Вот продам весь скот и, наверное, займусь чем-нибудь другим. И таких, как я, в нашем селении не мало. Корм вырос на 30 центов, а мясо подешевело на полтора доллара», — посетовал фермер Джейхун Алыев.

Семья из четырех человек в стране в среднем покупает 5-6 килограммов мяса в месяц. И в пандемию есть его меньше не стали. Некоторые наоборот, считают, что такие блюда увеличивают сопротивляемость организма к вирусам.

«Мясо — незаменимый продукт для нашей семьи. Особенно сейчас, когда во всем мире бушует пандемия, нужно следить за питанием. И хорошо, что у нас цены на мясо понизились», — считает житель Баку Рамин Алхазов.

Но прежнего спроса нет. Основными покупателями были рестораны, а они сейчас закрыты. Мясник Рамазан Магомедов дважды в неделю ездит к фермерам. Говорит, если в ближайшее время залы в городах не откроют для больших торжеств, покупать туши просто будет не у кого.

«Раньше для свадьбы каждый ресторан у меня заказывал до 80 кг мяса в день. Сейчас обычные граждане стали больше покупать мясо, но разве это сравниться с тем, что было», — рассказал мясник Рамазан Магомедов.

В Азербайджане в последнее время новых случаев коронавируса выявляют все меньше. Поэтому оперативный штаб при кабмине решил смягчить в стране карантинный режим. С 1 февраля рестораны и кафе откроют. Но проводить там юбилеи и свадьбы пока не разрешили.
Специалисты прогнозируют, что после открытия ресторанов цены на мясо в Азербайджане повысятся.
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Комментарии
В мире , Рамазан Магомедов , Азербайджан
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