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Три ресторана в Дубае предлагают скидки вакцинированным от СOVID 

BFM.RU 1 час назад
Три ресторана в Дубае предлагают скидки вакцинированным от СOVID
Фото: Reuters
Три ресторана в Дубае предлагают скидки вакцинированным от СOVID. «За первую дозу — 10%, за вторую — 20%», — указали три ресторана в Instagram и Facebook, добавив, что клиентам требуется предъявить «доказательство», например медицинскую справку, сообщаетL'essentiel.
Дубай, входящий в Объединенные Арабские Эмираты, запустил кампанию вакцинации в середине декабря после утверждения китайской вакцины Sinopharm и американо-немецкой Pfizer/BioNTech.
Управление здравоохранения Дубая в минувшие выходные объявило о замедлении введения вакцины Pfizer из-за задержек с доставкой. В этой ситуации правительство решило ограничить некоторые развлекательные мероприятия и ужесточить меры физического дистанцирования. Власти призвали жителей «сообщать» о нарушениях через мобильное приложение. По официальным данным, 10-миллионное население уже получило более 2 млн доз.
По оценке немецкого сайта статистики Statista, страна занимает второе место после Израиля по проценту вакцинированного населения. В Эмиратах зарегистрировано более 280 тысяч случаев заражения СOVID-19, в том числе почти 800 смертельных случаев.
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В мире , Pfizer , Дубай , ОАЭ
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