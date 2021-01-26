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Байден запросил у Конгресса $1,9 трлн для борьбы с коронавирусом в США 

Профиль 35 минут назад
Байден запросил у Конгресса $1,9 трлн для борьбы с коронавирусом в США
Фото: ©Wikimedia.org
Президент США Джозеф Байден считает, что необходимо выделить еще $1,9 трлн для борьбы с коронавирусом в США. Об этом заявил один из главных помощников главы Соединенных Штатов по экономике, сообщает Reuters.
Он считает, что необходимо призвать сенаторов одобрить предлагаемый план для защиты населения от распространения COVID-19. Байден выступил с обещанием предпринять активные действия для борьбы с пандемией. До этого Конгресс США уже выделил $4 трлн для этих целей, но администрация президента считает, что необходимо добавить еще средства, чтобы увеличить пособия по безработице и выплаты домохозяйствам.
Ранее, еще до вступления в новую должность, Байден пообещал американцам сделать 100 млн прививок от COVID-19 за первые 100 дней пребывания в должности. Он также планировал как можно быстрее вернуть детей в школы.
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В мире , Джозеф Байден , Администрация Президента РФ , Конгресс США , Reuters , США
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