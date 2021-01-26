Беспорядки вновь вспыхнули в ряде городов Нидерландов в связи с введенным в стране комендантским часом, задержаны не менее 70 человек, сообщило местное издание Dutch News

Массовые акции протеста в связи с введением комендантского часа уже прошли в Нидерландах в субботу и воскресенье. Ранее стало известно, что количество задержанных в связи с участием в беспорядках в ходе воскресной демонстрации составило от 250 до 300 человек.

По данным издания, глава полиции Виллем Вулдерс сообщил нидерландской вещательной организации NOS, что как минимум 70 человек были задержаны уже к 22.00 по местному времени. "До 19.30 все было сравнительно спокойно, но затем начался настоящий ад", — сказал Вулдерс.

Отмечается, что для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.

Молодежь бегала и по центру Зволле, о чем свидетельствуют кадры местного телевидения. В городе Хелмонд дело также дошло до столкновений с полицией, а в провинции Зеландия после призывов к беспорядкам в соцсетях были задержаны шесть человек.

В Нидерландах с 22 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.

Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.