В Индии навсегда запретили TikTok и 58 китайских приложений 

«Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, — сообщили в министерстве. — Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений».