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В Индии навсегда запретили TikTok и 58 китайских приложений 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
В Индии навсегда запретили TikTok и 58 китайских приложений
Фото: РИА Новости
Правительство Индии ужесточило санкции в отношении китайских мобильных предложений и навсегда запретило 59 из них, включая популярные TikTok, Baidu, WeChat, сообщило министерство электроники и информационных технологий.

«На прошлой неделе 59 китайским приложениям были направлены официальные уведомления о том, что их деятельность навсегда запрещена в Индии» — передает ТАСС сообщение ведомства.

«Действия в отношении китайских приложений были предприняты на основе индийского закона об информационных технологиях в связи с деятельностью, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, а также безопасности государства и общественному порядку, — сообщили в министерстве. — Запрет был введен также из-за недовольства реакцией китайских компаний на запросы Индии относительно их метода сбора и обработки данных, обеспечения конфиденциальности и безопасности этих сведений».

Полный запрет был введен в ответ на множество жалоб на ненадлежащее использование личных данных пользователей рядом китайских мобильных приложений на операционных системах Android и iOS. В частности, утверждалось, что некоторые программы собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы, расположенные за пределами Индии.
Напомним, в понедельник военнослужащие пограничных сил Индии и Китая вступили в столкновение в районе перевала Наку-Ла в индийском гималайском штате Сикким.
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В мире , Baidu , ИТАР-ТАСС , Индия
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