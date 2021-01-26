"Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены поведением будь то с Навальным, ситуацией с Solar Winds, или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане", — сказал Байден.