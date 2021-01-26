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Москва

Байден заявил о готовности обсуждать с Россией проблемные вопросы 

РИА Новости и ещё 6 31 минуту назад
Президент США Джо Байден заявил, что попросил у ведомств обновления по всем проблемным вопросам с Россией, и без колебаний поднимет их в своих контактах с российской стороной, как заявил американский лидер, можно и сотрудничать с РФ по вопросу продления СНВ-3, и критиковать Москву за ситуацию с Алексеем Навальным.

"Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены поведением будь то с Навальным, ситуацией с Solar Winds, или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане", — сказал Байден.

Все обвинения Москва неоднократно опровергала.
Байден заявил, что попросил ведомства, чтобы ему предоставили обновление по всем проблемным вопросам с Москвой. "Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией", — сказал он.
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В мире , Видео , Политика , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Афганистан , США
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