Президент США Джо Байден заявил, что попросил у ведомств обновления по всем проблемным вопросам с Россией, и без колебаний поднимет их в своих контактах с российской стороной, как заявил американский лидер, можно и сотрудничать с РФ по вопросу продления СНВ-3, и критиковать Москву за ситуацию с Алексеем Навальным.
"Мы можем и действовать в интересах нашей страны в вопросе продления СНВ-3, и дать ясно понять России, что мы очень обеспокоены поведением будь то с Навальным, ситуацией с Solar Winds, или сообщениями о награде за головы американцев в Афганистане", — сказал Байден.
Все обвинения Москва неоднократно опровергала.
Байден заявил, что попросил ведомства, чтобы ему предоставили обновление по всем проблемным вопросам с Москвой. "Я без колебаний буду поднимать проблемные вопросы с Россией", — сказал он.