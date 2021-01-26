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Резолюция об импичменте Трампа внесена в Сенат США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Резолюция об импичменте Трампа внесена в Сенат США
Фото: EPA
Конгрессмены из Палаты представителей США в понедельник вечером передали в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Впервые в истории Соединенных Штатов законодатели предпринимают попытку объявить импичмент главе американской администрации во второй раз, причем к настоящему времени 45-й президент США уже сложил свои полномочия. В ходе заседания члены Палаты представителей так называемые управляющие процедурой импичмента будут выступать в роли обвинителей, а сенаторы — в качестве присяжных, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что председателем процесса по отстранению от власти 45-го президента США, который уже сложил свои полномочия, назначен сенатор от Демократической партии США Патрик Лихи, занимающий пост временного главы Сената. Процесс импичмента экс-президенту США Дональду Трампу начнется 8 февраля.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, после чего спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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В мире , Кевин Маккарти , Джозеф Байден , Патрик Лихи , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Конгресс США , Сенат США , ИТАР-ТАСС , США
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