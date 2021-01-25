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Москва

Байден решил сохранить ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Байден сохранит ограничения на въезд в США из Шенгенской зоны
Фото: EPA
Президент США Джозеф Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Соединенного Королевства, Республики Ирландия и Бразилии", — сказала она.

"В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные варианты [вируса], не время снимать ограничения на международные поездки", — пояснила Псаки.

По ее словам, в связи с тем, что более заразный штамм инфекции был обнаруженный в ЮАР, в отношении поездок в США из этой страны также вводятся ограничения.
Кроме того, по ее словам, начиная со вторника, приезжающие в США из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на коронавирус.
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В мире , Джозеф Байден , Бразилия , Ирландия , США , Великобритания , ЮАР
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