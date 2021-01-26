Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за последние сто лет 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в результате пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие. Его выступление на мероприятии "Давосская повестка дня" опубликовано на официальном сайте организации.

Глава ООН отметил, что сегодняшний мир можно описать одним словом — "хрупкость"

"Более двух миллионов человек погибли (из-за пандемии. — Прим. ред.), и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет", — заявил Гутерреш.

Дипломат считает, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность "кризисов климата и биоразнообразия". По его словам, "введение войны с природой" приводит к тому, что "она наносит ответный удар". Гутерреш призывает мир к диалогу и сотрудничеству.

"Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе", — высказался он.

Генсек ООН подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для "перехода от хрупкости к устойчивости".