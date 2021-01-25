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В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек
Фото: РИА Новости
Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской полиции.
Пятеро человек, в том числе беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе в воскресенье. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.

"Вчера мы обещали быстрое правосудие в ответ на это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали наше обещание", — приводятся в заявлении слова начальника полиции Рэндала Тейлора.

Отмечается, что задержанному инкриминируют не пять, а шесть убийств, включая нерожденного ребенка одной из жертв.
У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники. Его имя не называется по причине несовершеннолетнего возраста.
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