В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек 

Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего подростка по подозрению в убийстве пяти человек, сообщает департамент городской полиции.

Пятеро человек, в том числе беременная женщина, были застрелены в Индианаполисе в воскресенье. Преступление вызвало широкий резонанс в СМИ.

"Вчера мы обещали быстрое правосудие в ответ на это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали наше обещание", — приводятся в заявлении слова начальника полиции Рэндала Тейлора.

Отмечается, что задержанному инкриминируют не пять, а шесть убийств, включая нерожденного ребенка одной из жертв.

У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники. Его имя не называется по причине несовершеннолетнего возраста.