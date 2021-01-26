"Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим [вопросам]. Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными [в развитии сотрудничества между ЕС и РФ]", — отметил глава словацкой дипломатии.