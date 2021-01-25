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Москва

Украина пригласит Россию на платформу по «деоккупации» Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время направит России приглашение участвовать в работе международной «Крымской платформы», посвященной «деоккупации» полуострова, пишет «Интерфакс-Украина».
По его словам, Киев не питает иллюзий по поводу российского ответа.

«Он будет негативным, но такое приглашение мы отправим», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что главная задача Украины на предстоящем саммите «Крымской платформы» — вернуть тему «оккупации» полуострова в международную повестку дня.
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В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на май 2021 года в Киеве.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.
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В мире , Видео , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , ООН , Интерфакс , Киев
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