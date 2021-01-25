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По его словам, Киев не питает иллюзий по поводу российского ответа.

«Он будет негативным, но такое приглашение мы отправим», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что главная задача Украины на предстоящем саммите «Крымской платформы» — вернуть тему «оккупации» полуострова в международную повестку дня.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение первого саммита на площадке запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.