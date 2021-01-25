США срочно пересмотрят договор с радикальным движеним «Талибан»

По его словам, Соединенные Штаты "в срочном порядке пересматривают свое соглашение с талибами". После этого, добавил Гани, представители Вашингтона "проведут обстоятельные консультации с Кабулом для выработки совместной дорожной карты с учетом этого договора".

Как считает афганский президент, с приходом в Белый дом президента Джо Байдена "новая глава открылась в отношениях между Кабулом и Вашингтоном". "Форма наших отношений, — полагает Гани, — будет на самом высоком уровне между правительствами двух стран".