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Москва

Президент Афганистана сообщил, что США пересматривают договор с «Талибан» 

ТАСС 2 часа назад
США срочно пересмотрят договор с радикальным движеним «Талибан»
Фото: Reuters
Новая администрация США пересматривает договор, заключенный между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом, как сообщил афганский телеканал TOLOnews, сообщил в понедельник президента Афганистана Ашраф Гани.
По его словам, Соединенные Штаты "в срочном порядке пересматривают свое соглашение с талибами". После этого, добавил Гани, представители Вашингтона "проведут обстоятельные консультации с Кабулом для выработки совместной дорожной карты с учетом этого договора".
Как считает афганский президент, с приходом в Белый дом президента Джо Байдена "новая глава открылась в отношениях между Кабулом и Вашингтоном". "Форма наших отношений, — полагает Гани, — будет на самом высоком уровне между правительствами двух стран".
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