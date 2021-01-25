Звезда корейского сериала «Школа 2017» умерла в 26 лет 

Корейская актриса и модель Сон Ю-джон умерла в возрасте 26 лет. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Уточняется, что звезда сериала «Школа 2017» скончалась 23 января. Это подтвердило и ее агентство Sublime Artist. Точная причина случившегося пока не установлена, однако изначально местные СМИ сообщали о том, что артистка покончила с собой. Позднее в эти публикации были внесены правки.

Сон Ю-джон начала свою карьеру в качестве модели косметического бренда, а с 2013-го года снималась в кино и музыкальных клипах. В 2019-м актриса подписала контракт с Sublime Artist. Среди сериалов с ее участием — «Золотая радуга», «Школа 2017», «На мое имя» и «Загадай желание».