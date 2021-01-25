Французский Институт Пастера заявил о решении прекратить разработку одной из своих вакцин от COVID-19 из-за ее недостаточной эффективности, говорится в коммюнике организации.

"Решение не продолжать разработку вакцины-кандидата на основе вируса противокоревой вакцины было принято после рассмотрения промежуточных результатов, полученных в ходе испытаний фазы I, начатых с августа прошлого года", — отмечается в коммюнике института, опубликованном в понедельник.

Сообщается, что после первых испытаний вакцины на людях было установлено, что она хорошо переносится, но при этом было обнаружено, что "индуцированные иммунные ответы ниже, чем те, которые наблюдались у людей, выздоровевших после инфекции естественным путем, а также те, которые наблюдались при использовании разрешенных вакцин против COVID-19".

Вместе с тем отмечается, что Институт Пастера продолжит разработку других вакцин-кандидатов, которые прошли доклиническую фазу испытаний, и будет поддерживать активную научную мобилизацию для борьбы с эпидемией COVID-19.