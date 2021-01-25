Возле офиса Зеленского в Киеве началась акция протеста

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Киеве , у стен офиса президента Украины , началась акция протеста против высоких тарифов. Об этом сообщило 25 января издание Strana.ua.

Участники митинга требуют национализировать облгазы, чтобы ими распоряжался народ Украины, а не олигархи.

«Мы создаём «тарифные сотни», в эти сотни могут вступить все, кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида», — заявили организаторы акции протеста.

После митинга у стен офиса президента Украины Владимира Зеленского люди планируют устроить автопробег к даче Зеленского и передать ему платёжки за коммунальные услуги, собранные по всей Украине.

Судя по плакатам, на акции присутствуют жители населённых пунктов из многих регионов Украины.

Напомним, протесты проходят во многих регионах Украины. Чаще всего люди перекрывают дороги, требуя снизить плату за коммунальные услуги.