Неизвестные оставили Трампу оскорбительное послание в небе

Неизвестные люди заказали полет самолета с оскорбительными для бывшего президента США Дональда Трампа транспарантами над его резиденцией. Об этом сообщает TMZ.

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В декабре коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден . На прошлой неделе состоялась церемония его инаугурации, а Трамп переехал в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида.

Вчера очевидцы заметили в воздухе над Мар-а-Лаго два самолета с транспарантами. На одном из них было написано «Трамп, ты — жалкий неудачник, возвращайся обратно в Москву». На другом — «Трамп — худший президент в истории». Имя заказчика полета неизвестно.

«В то время как толпы сторонников Трампа на земле могут создать впечатление, что он среди друзей, большое синее небо говорит о другом. Его пребывание там не будет спокойным», — сообщает TMZ.