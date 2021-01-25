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Москва

Трампу оставили оскорбительное послание в небе 

Артём Кульша 22 минуты назад
Неизвестные оставили Трампу оскорбительное послание в небе
Фото: Reuters
Неизвестные люди заказали полет самолета с оскорбительными для бывшего президента США Дональда Трампа транспарантами над его резиденцией. Об этом сообщает TMZ.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В декабре коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден. На прошлой неделе состоялась церемония его инаугурации, а Трамп переехал в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида.
Вчера очевидцы заметили в воздухе над Мар-а-Лаго два самолета с транспарантами. На одном из них было написано «Трамп, ты — жалкий неудачник, возвращайся обратно в Москву». На другом — «Трамп — худший президент в истории». Имя заказчика полета неизвестно.

«В то время как толпы сторонников Трампа на земле могут создать впечатление, что он среди друзей, большое синее небо говорит о другом. Его пребывание там не будет спокойным», — сообщает TMZ.

На прошлой неделе политик Франц Клинцевич заявил, что Трамп был самым худшим президентом США для России — при нем отношения между странами опустились ниже канализации.
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Комментарии
В мире , Франц Клинцевич , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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