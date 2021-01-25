Максакова объяснила шумиху вокруг приезда в Россию безопасностью

Таким "гласным и шумным" свой визит в столицу артистка, по ее словам, сделала из-за опасений за свою безопасность.

"Идут суды, суды назначают мне прохождение определенных мероприятий, естественно, и Панаитов (с ним у нее возник конфликт из-за сделки с недвижимостью, — Прим. Ред.) тоже знает о том, что я буду эти мероприятия проходить. Я, конечно же, волнуюсь, потому что я связываю то, что произошло с Денисом, со всей этой мошеннической историей", — пояснила артистка.

Она напомнила, что сейчас проходит два сложных процесса, все это очень выматывает ее и нервно.

"Я считаю, что гласность — это моя защита, моя броня", — пояснила Максакова, отметил, что у нее отобрали "абсолютно все". Кроме того, женщина призналась, что в Москве ей негде жить.

Отвечая на вопрос, планирует ли она оставаться в России, Максакова предложила дождаться результатов судебных разбирательств.

"Я пока занимаюсь всеми этими судебными процессами. А дом мой в Украине, и у меня там ребенок", — пояснила она.

Кроме того, певица подчеркнула, что ее мать и отец ее старших детей не встречаются с ней. Максакова также не может приехать к дочери.

В интервью украинскому изданию "Страна.ua" артистка отметила, что приехала исключительно ради суда.

"Я приехала с обратным билетом", — подчеркнула она.

Оперная певица Мария Максакова уехала вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину в 2016 году. В СК сочти это попыткой скрыться от следствия — Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте 2017 года его застрелили в Киеве.